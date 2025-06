La Fiorentina non riscatta sei giocatori in vista della stagione di Serie A 2025/2026: da Cataldi a Zaniolo

Arrivato il 30 giugno, vengono tirate le somme per i giocatori riscattati dai prestiti e invece quelli che dovranno tornare alla loro squadra di appartenenza per giocarsi una chance o trovare una nuova sistemazione.

È questo il caso della Fiorentina, che con la fine del mese di giugno deve salutare ben cinque giocatori che hanno vestito la maglia viola nella passata stagione ma che dovranno rientrare dal prestito.

A partire da Danilo Cataldi che torna alla Lazio, fino a Nicolò Zaniolo, che invece è ancora di proprietà del Galatasaray nonostante abbia giocato l’intera stagione 24/25 in Italia prima con l’Atalanta e poi a Firenze.

Ecco, di seguito, i nomi dei cinque giocatori che salutano la Fiorentina accompagnati dal ringraziamento del club: “Grazie ragazzi per aver indossato con orgoglio e passione la nostra maglia“.

Cataldi, Adli e non solo: i nomi

Il già citato Danilo Cataldi è il primo giocatore non riscattato dalla Fiorentina, ancora in attesa dell’ufficialità del nuovo allenatore che, come ampiamente raccontato, sarà Stefano Pioli. Il classe 1994 fa ritorno alla Lazio dopo 34 presenze alla corte di Raffaele Palladino.

Ma non solo, anche Yacine Adli e Michael Folorunsho sono di nuovo a disposizione rispettivamente di Massimiliano Allegri al Milan e di Antonio Conte al Napoli, in attesa di capire il loro futuro.

Stessa situazione, infine, per il già citato Nicolò Zaniolo ancora di proprietà dei turchi del Galatasaray e anche per Andrea Colpani, che scenderà momentaneamente in Serie B al Monza, andato incontro all’inevitabile retrocessione al termine della stagione 2024/2025-