Le scelte ufficiali di Vanoli e Pisacane per la 22esima giornata di Serie A

Fiorentina e Cagliari scendono in campo nella giornata di sabato valida per la 22esima giornata di Serie A. Entrambe le squadre sono reduci da un successo di prestigio.

Dopo le vittorie – rispettivamente contro Bologna e Juventus – Vanoli e Pisacane vogliono proseguire il buon momento di forma. Calcio d’inizio alle ore 18.

Di seguito le scelte dei due allenatori.

Fiorentina-Cagliari, le formazioni ufficiali

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli, Mandragora, Ndour; Solomon, Piccoli, Gudmundsson. Allenatore: Paolo Vanoli.

A disposizione: Lezzerini, Christensen, Brescianini, Ranieri, Nicolussi Caviglia, Harrison, Fazzini, Kospo, Fortini, Kouadio, Braschi, Balbo, Fabbian.

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Ze Pedro, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Mazzitelli, Gaetano, Obert; Kilicsoy Esposito. Allenatore: Fabio Pisacane.

A disposizione: Sherri, Ciocci, Idrissi, Rodriguez, Prati, Cavuoti, Dossena, Sulemana, Zappa, Borrelli, Pavoletti, Trepy, Luvumbo Zito.

Dove vedere Fiorentina-Cagliari in diretta tv e streaming

La gara tra Fiorentina e Cagliari, valida per il 22esimo turno di Serie A in programma alle ore 18, sarà visibile in diretta tv e in streaming in esclusiva su DAZN.