Fiorentina, in corso le visite mediche di Brescianini | FOTO e VIDEO

Marco Brescianini al Viola Park

Marco Brescianini è pronto a iniziare la sua nuova avventura con la Fiorentina: il centrocampista sta svolgendo le visite mediche

E due. Dopo Solomon, la Fiorentina piazza il secondo acquisto di questa sessione invernale di calciomercato: Marco Brescianini.

La viola ha raggiunto l’accordo con l’Atalanta sulla base di un prestito oneroso da un milione di euro con diritto di riscatto – che diventerebbe obbligatorio al raggiungimento della salvezza – fissato a 10 milioni di euro.

Il trequartista, che in questa prima parte di stagione ha messo insieme 12 presenze e un gol tra tutte le competizioni, è arrivato nella mattinata di oggi – venerdì 9 gennaio – a Firenze e sta svolgendo le visite mediche.

In giornata potrebbero poi arrivare anche firma e ufficialità, in modo che il classe 2000 possa subito mettersi a disposizione di Paolo Vanoli in vista della sfida contro il Milan in programma domenica pomeriggio.