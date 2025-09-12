Bove saluta la Fiorentina: “Mi sei stata vicina nel momento più difficile della mia vita”

Edoardo Bove saluta la Fiorentina. Con un post sui social il centrocampista ha ringraziato il club viola, i tifosi e la città di Firenze

Di seguito le parole dedicate da Bove alla Fiorentina: “Cara ACF Fiorentina, ti ringrazio dal profondo del cuore. Mi sei stata vicina nel momento più difficile della mia vita e questo non lo dimenticherò mai. Ci abbiamo provato in tutti i modi…Mi piace pensare però, che la nostra storia insieme non finisca qui!”

“Cari Fiorentini, in così poco tempo, siete riusciti ad occupare un posto speciale nel mio cuore. Porterò sempre con me il vostro amore incondizionato. Il nostro spirito guerriero mai sarà domato!“

“Cara Firenze, sono arrivato in un momento di debolezza e mi hai fatto subito sentire a casa. Poi sono caduto, e mi hai dato la forza di Rialzarmi. Te ne sarò per sempre grato! Firenze sei stata due volte Rinascita. Edoardo“.

Bove e l’amore per la Fiorentina

Il rapporto tra Edoardo Bove e la Fiorentina è andato ben oltre il calcio. Come ha scritto il calciatore: “Mi sei stata vicina nel momento più difficile della mia vita“. L’1 dicembre 2024, il giocatore ha accusato un malore al minuto 17 del primo tempo del match tra i viola e l’Inter.

Dopo quella sfida Bove non è più tornato in campo. Il centrocampista è fermo da nove mesi per il problema cardiaco a seguito del quale gli è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo.

I numeri a Firenze

Prima del malore nel match del Franchi contro l’Inter, Bove era uno dei giocatori più importanti della stagione della Fiorentina. Arrivato con la formula del prestito dalla Roma, con la maglia viola il centrocampista ha totalizzato 12 presenze, 1 gol e 3 assist in campionato oltre a 3 gettoni e 1 assist in Conference League.