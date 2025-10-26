Al minuto 92 l’arbitro La Penna ha fischiato un calcio di rigore a favore della Fiorentina per tocco di mano di Bernardeschi

Fiorentina-Bologna è una montagna russa. Al minuto 92 della sfida del Franchi l’arbitro La Penna ha fischiato un calcio di rigore in favore dei viola per tocco di mano di Federico Bernardeschi. Moise Kean non ha sbagliato e ha pareggiato i conti sul 2-2.

Il calcio di rigore fischiato in favore della Fiorentina è arrivato dopo il terzo intervento del VAR in questa partita. La Penna, infatti, ha revocato un rigore ai padroni di casa al minuto 47 e ha annullato il gol del potenziale 0-3 del Bologna per fuorigioco.