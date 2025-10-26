A inizio secondo tempo l’arbitro La Penna ha prima fischiato e poi revocato un rigore alla Fiorentina a seguito di revisione al VAR

Rigore per la Fiorentina, anzi no. Al minuto 47 della sfida tra i viola e il Bologna, l’arbitro La Penna ha fischiato un calcio di rigore in favore dei padroni di casa per un tocco di mano di un difensore rossoblù. Richiamato al VAR, il direttore di gara ha poi cambiato la decisione e ha fischiato fallo in attacco per un tocco di braccio da parte di Moise Kean.