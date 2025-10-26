Bologna, Niccolini: “Abbiamo giocato due partite in una. Rowe? Parleremo con lui”

Il vice allenatore del Bologna Daniel Niccolini ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della sfida contro la Fiorentina

Il Bologna pareggia contro la Fiorentina. Al Franchi i rossoblù sono stati protagonisti di una sfida incredibile, terminata 2-2. Gli emiliani sono passati in vantaggio al 25′ con Castro e hanno raddoppiato il risultato al 52′ con Cambiaghi. Al minuto 69 Dallinga ha segnato il gol dello 0-3, annullato dall’arbitro La Penna per fuorigioco.

Da lì è cambiato tutto. La Fiorentina ha accorciato le distanze con Gudmundsson al minuto 73. Dieci minuti dopo il Bologna è rimasto in 10 per il doppio giallo e la conseguente espulsione di Holm. Al 92′ il direttore di gara ha fischiato, a seguito della revisione al VAR, un altro rigore per la Fiorentina realizzato da Moise Kean.

Al termine della partita, il vice allenatore rossoblù Daniel Niccolini – alla guida della prima squadra in attesa del ritorno di Vincenzo Italiano – ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Niccolini ha esordito dicendo: “Penso si possa parlare di due partite, dal 3-0 dove eravamo in controllo della partita fino a quando l’inerzia è passata dalla parte della Fiorentina. Abbiamo cambiato 4-5 giocatori, i ragazzi si allenano bene, ascoltano, fino al 70′ avevamo fatto una grandissima partita. Italiano? non l’ho ancora sentito, con calma lo chiamerò“.

“Rowe? Parleremo con lui”

Daniel Niccolini ha commentato anche la reazione stizzita di Rowe al cambio nel secondo tempo. L’allenatore ha dichiarato: “Non è facile entrare nella testa dei giocatori, si è sentito di fare una scena del genere, domani ne parleremo“.

Niccolini ha concluso così: “Quest’anno abbiamo 3 impegni difficili, faticosi, ma questi ragazzi si allenano sempre forte, ci seguono e si vede. Dopo 8 partite è presto per pensare alla classifica, dobbiamo migliorare sul piano del gioco, stiamo facendo bene ma possiamo migliorare“.