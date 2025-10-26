Fiorentina-Bologna, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali della gara tra la Fiorentina di Stefano Pioli e il Bologna di Vincenzo Italiano, in programma alle 18:00

È Fiorentina-Bologna la penultima gara in programma di questa domenica di Serie A. I viola vogliono trovare la prima vittoria in campionato, i rossoblù continuare la striscia positiva di risultati.

Gli uomini di Stefano Pioli arrivano alla gara dopo la vittoria per 3-0 contro il Rapid Vienna in Conference League. Nelle ultime due di campionato, invece, sono arrivate due sconfitta contro Roma e Milan.

Quelli di Vincenzo Italiano, invece, in Europa League giovedì scorso hanno battuto 2-1 il FCSB. In campionato nelle ultime due sono arrivare due vittorie contro Pisa e Cagliari.

Pochi cambia sia per Stefano Pioli che per Vincenzo Italiano negli 11 titolari per la gara tra la Fiorentina e il Bologna.

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Bologna

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Stefano Pioli

A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Comuzzo, Viti, Kouadio, Parisi, Fortini, Sohm, Fazzini, Sabiri, Richardson, Ndour, Dzeko, Piccoli.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano

A disposizione: Ravaglia, Pessina, Vitik, Casale, De Silvestri, Lykogiannis, Zortea, Moro, Pobega, Sulemana, Bernardeschi, Dominguez, Rowe, Dallinga.

Dove vedere Fiorentina-Bologna

Il match tra Fiorentina e Bologna è in programma domenica 26 ottobre alle 18:00 allo stadio “Franchi” di Firenze.

La partita sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e Sky Sport, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Sarà possibile vedere il match in streaming sull’app DAZN, oppure su Sky Go o NOW.