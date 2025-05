Fiorentina-Bologna, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Bologna, gara valida per la 37esima giornata di Serie A

La corsa alla Champions passa anche da qui: sono pronte a scendere in campo all’Artemio Franchi Fiorentina e Bologna.

La Viola si trova attualmente al 9° posto in classifica, ma è ancora in corsa con le altre dirette pretendenti per un posto in Champions League.

Stesso discorso per il Bologna 7°, che avrà però la certezza di un posto in Europa dopo la vittoria in Coppa Italia di qualche giorno fa.

Di seguito, le formazioni ufficiali del match.

Come arrivano le due squadre

La Fiorentina è reduce da due sconfitte consecutive in campionato. Tre, se contiamo anche il KO nel ritorno delle semifinali di Conference League con il Betis. Attualmente Palladino e i suoi occupano il 9° posto in classifica, ma sono come detto ancora in corsa per un posto per la prossima Champions League.

Forte della vittoria in Coppa Italia contro il Milan, il Bologna di Vincenzo Italiano ha per certo un posto assicurato nella prossima Europa League. In campionato i rossoblù sono al settimo posto con 62 punti, a +2 sulla Fiorentina. Anche loro restano attualmente in corsa per un posto in Champions League.

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Bologna

FIORENTINA (4-5-1): De Gea; Comuzzo, Marì, Ranieri, Parisi; Dodo, Richardson, Mandragora, Fagioli, Gosens; Kean. Allenatore: Raffaele Palladino

A disposizione: Terracciano, Martinelli, Pongracic, Gudmundsson, Moreno, Colpani, Ndour, Adli, Caprini, Rubino

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Casale, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson; Ndoye, Fabbian, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano

A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Holm, Moro, Orsolini, El Azzouzi, Pobega, Aebischer, Lykogiannis, Dallinga, De Silvestri, Dominguez, Beukema