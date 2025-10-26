Bologna in 10 a Firenze, espulso Holm per trattenuta
Rossoblù in 10 in campo al 83′: ecco cosa è successo.
Il Bologna rimane in 10 uomini a Firenze al 83′. La trattenuta di Holm su Fortini porta al secondo giallo il giocatore del Bologna che quindi deve lasciare il campo.
Il cambio è immediato: Rowe, entrato da poco, deve abbandonare il campo per lasciare il posto a Casale, vista l’inferiorità numerica.
Il Bologna continua a tenere alti i ritmi anche se la Fiorentina ha ripreso il ritmo. I viola avevano infatti da poco accorciato le distanze con il rigore del 1-2 trasformato da Gudmundsson.