Il portiere della Fiorentina David De Gea ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della sfida contro il Bologna

La Fiorentina strappa un punto preziosissimo contro il Bologna. Nella sfida di oggi, 26 ottobre, i viola hanno pareggiato 2-2 contro i rossoblù grazie al rigore segnato da Kean al 92′.

La squadra di Pioli, già sotto di 2 gol al 52′, ha subito la terza rete al minuto 68. L’arbitro La Penna ha poi annullato il gol di Dallinga per una posizione di fuorigioco. Il portiere dei viola David De Gea ha commentato la prestazione della squadra.

“Dopo il 3-0 pensavamo di poter perdere 6-0. La verità è che potevamo perdere facilmente, ma abbiamo disputato dei buoni ultimi 25 minuti. Tutti dobbiamo far un po’ di più“, così ha esordito a Dazn lo spagnolo.

De Gea ha proseguito dicendo: “Sappiamo che anche per i tifosi è difficile perché non arriva la vittoria ma dobbiamo rimanere positivi. Siamo un po’ in difficoltà e dobbiamo continuare a lavorare facendo tutti tutto quello che possiamo fare per la Fiorentina“.

De Gea: “Il livello della Conference è inferiore a quello della Serie A”

David De Gea ha proseguito l’intervista parlando della differenza di prestazioni messe in mostra tra la Conference League e la Serie A: “Il livello delle squadre che abbiamo affrontato in Conference è più basso rispetto alla Serie A“.

Lo spagnolo ha aggiunto: “Abbiamo giocato bene in Conference, ma in campionato non siamo gli stessi perché è più dura, giochiamo contro squadre forti. Siamo molto in difficoltà e questo si sente anche nello spogliatoio: l’unica ricetta è lavorare e lottare partita dopo partita“.

La situazione della Fiorentina

La Fiorentina è reduce da un inizio di campionato complicato. I viola occupano la terzultima posizione in classifica con 4 punti in 8 partite. La formazione di Stefano Pioli ha fin qui raccolto 4 pareggi e 4 sconfitte, deludendo i tifosi.

I viola faticano in attacco e concedono troppe reti in difesa. De Gea e compagni hanno segnato 7 gol e ne hanno subiti 12. La Fiorentina sta raccogliendo, al contrario, ottimi risultati in Conference League. Il club toscano ha fin qui vinto entrambe le sfide disputate, battendo Sigma Olomouc e Rapid Vienna.