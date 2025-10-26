Bologna, l’AD Fenucci: “Il VAR deve intervenire in maniera opportuna”

L’amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della sfida contro la Fiorentina

Il Bologna spreca il doppio vantaggio e raccoglie un solo punto contro la Fiorentina. Al Franchi i rossoblù sono andati avanti di 2 gol grazie alle reti di Castro (25′) e Cambiaghi (52′). Al minuto 68 l’arbitro La Penna ha annullato la rete dello 0-3 per gli emiliani a causa di una posizione di fuorigioco di Orsolini sul tiro di Dallinga.

Dal potenziale game, set and match, il Bologna si è fatto recuperare i due gol di vantaggio. Prima il rigore di Gudmundsson, poi il penalty di Kean al 92′ hanno regalato alla squadra di Pioli un punto preziosissimo.

Al termine della partita l’amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ai microfoni di Sky Sport l’ad rossoblù ha dichiarato: ”

“C’è stata una grande prestazione della squadra, che fino all’episodio di Bernardeschi stava dominando il gioco. Non mi è piaciuto l’episodio del contatto in area su Bernardeschi, col mancato intervento del VAR, così come non mi sono piaciute altre cose accadute durante la gara. Non capisco perché in alcuni episodi intervenga e in altri no. Se abbiamo accettato di codificare certi falli, il VAR dinanzi a quel tipo di fallo deve intervenire sempre e non solo a volte. Rimane comunque la grande prova dei ragazzi”

Fenucci: “Il VAR deve intervenire in maniera opportuna”

Claudio Fenucci ha proseguito commentando il rigore prima fischiato e poi revocato alla Fiorentina per tocco di mano di Moise Kean:

“Anche sul primo rigore a favore della Fiorentina mi dicono che c’era un precedente tocco di mano di Kean. Credo sia il mio trentesimo campionato, non mi vedete spesso qui a parlare degli arbitri, ma penso che come dirigente anziano di questo sistema bisogna interrogarci. Il VAR deve intervenire in maniera opportuna“.