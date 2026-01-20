Fiorentina-Bologna, in definizione lo scambio tra Fabbian e Sohm

Fiorentina e Bologna hanno definito gli ultimi dettagli per lo scambio tra Giovanni Fabbian e Simon Sohm

Fiorentina e Bologna stanno definendo gli ultimi dettagli per lo scambio tra Giovanni Fabbian e Simon Sohm. Il primo è a un passo dall’approdo in viola, mentre il secondo si prepara per vestire la maglia rossoblù.

Come vi abbiamo raccontato, le due squadre stanno lavorando da alcuni giorni per completare lo scambio. In questa stagione Fabbian ha totalizzato 21 presenze e 2 reti (l’ultima proprio contro il club viola) tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League.

Sohm, a Firenze arrivato in estate, ha giocato 21 partite con il club toscano tra campionato e coppe. Per il trasferimento del centrocampista svizzero a Bologna, le due squadre hanno trovato l’accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato tra i 12 e i 13 milioni di euro.