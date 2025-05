Fiorentina, Palladino: “C’è dispiacere, ma sono orgoglioso dei miei ragazzi”

Le parole di Raffaele Palladino nell’intervista al termine della semifinale di ritorno di Conference League tra Fiorentina e Betis.

La Fiorentina lotta, rimonta e va vicina a ottenere un pass per la finale di Conference League a Breslavia ma alla fine è il Betis a passare ai tempi supplementari.

Spagnoli che hanno indirizzato subito bene la gara con un bel gol su calcio di punizione di Antony nel primo tempo. La risposta viola però, non è tardata ad arrivare con Gosens che di testa firma una doppietta.

2-1 che resiste anche per tutto il secondo tempo e si va dunque ai tempi supplementari. Dopo pochi minuti però, una disattenzione della difesa della Fiorentina e Ezzalzouli firma il 2-2 (3-4 complessivo).

Raffaele Palladino ha commentato ai microfoni di Sky Sport la prestazione dei suoi: “C’è dispiacere, perché la partita l’avevamo preparata bene. Loro hanno tanti campioni che l’hanno sbloccata come dovrebbero. Nel secondo tempo potevamo andare anche sul 3-1, ma non ci siamo riusciti. Nei supplementari abbiamo preso un gol che potevamo gestire meglio, ma non posso chiedere di più ai ragazzi. Abbiamo lottato fino in fondo contro una squadra forte. Dispiacere, ma sono orgoglioso dei miei ragazzi“.

Fiorentina, Palladino: “I ragazzi hanno dato tutto. Adesso tanti scontri diretti per l’Europa”

Palladino ha poi continuato: “È una ferita, devo essere bravo io a gestire il gruppo nelle difficoltà. Sono sicuro sapranno reagire subito, c’è il campionato in corso. Ci sono ancora tanti scontri diretti per l’Europa. Dobbiamo essere bravi a cancellare subito questa delusione“.

L’allenatore della Fiorentina ha poi parlato del gol preso ai supplementari: “Purtroppo nel calcio ci sono tanti duelli individuali, i difensori devono sempre ragionare in maniera negativa. Pongracic ha avuto quel secondo di ritardo che purtroppo ci è costato caro. Non abbiamo mai concesso palle libere, cercando di togliergli il possesso di palla. Dovevamo stare attenti a queste transizioni. Nel calcio può succedere, i ragazzi hanno dato tutto”.

Palladino: “Mi spiace che Fagioli sia deluso”

Infine, l’allenatore viola ha parlato di Fagioli, uscito dal campo contrariato dopo la sostituzione nel secondo tempo: “Cambio di Fagioli? Nicolò ha giocato 87 minuti, l’ho sostituito per dare un po’ di freschezza alla squadra. Credo che tutti dalla panchina possano dare qualcosa.

Mi spiace che sia deluso, ma ci sono dei compagni in panchina che possono giocare. Era anche ammonito, ma, nonostante fossero più bassi i ritmi, ho preferito mettere Folorunsho da mezz’ala, per avere più fisicità”.