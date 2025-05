È Gosens-show al Franchi: la Fiorentina ribalta il Betis a fine primo tempo

La Fiorentina risponde al Betis: dopo il gol su punizione da parte di Antony, arriva la doppietta di Gosens per il 2-1.

2-1 al Franchi a fine primo tempo: Gosens lancia la Fiorentina

Tante emozioni all’Artemio Franchi di Firenze nel match tra Fiorentina e Betis: in un primo tempo ricco di occasioni da ambo le parti, è il Betis a passare in vantaggio. Alla mezz’ora, la punizione di Antony si infila alle spalle di De Gea, per il vantaggio spagnolo.

La reazione dei viola non si fa attendere: anche la squadra di casa sfrutta un calcio da fermo, per trovare la deviazione decisiva di Robin Gosens, che pareggia i conti dopo appena 3 minuti.

Poi, è sempre il giocatore tedesco a portare i viola in vantaggio. Sempre dagli sviluppi di calcio piazzato, è l’ex Atalanta a svettare di testa e a pareggiare il numero di gol nel doppio confronto.