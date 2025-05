Fiorentina-Betis, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Fiorentina e Betis per la semifinale di Conference League di ritorno tra Fiorentina e Betis.

Dopo la sconfitta per 2-1 nella semifinale di andata la Fiorentina si prepara a scendere di nuovo in campo contro il Betis, questa volta tra le mura dello Stadio Franchi di Firenze.

La squadra di Palladino dovrà quindi ribaltare il risultato dell’andata per poter continuare il proprio percorso in Conference League.

Chi vincerà sfiderebbe poi la vincente dell’altra semifinale, che vede sfidarsi Chelsea e Djurganden.

Ma come scenderanno in campo Fiorentina e Betis? Andiamo alla scoperta delle formazioni ufficiali.

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Betis

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodò, Fagioli, Adli, Mandragora, Gosens; Gudmundsson, Kean. All. Palladino

A disposizione: Terracciano, Martinelli, Beltran, Zaniolo, Moreno, Colpani, Richardson, Caprini, Parisi, Folorunsho

BETIS (4-3-3): Vieites; Sabaly, Natan, Bartra, R. Rodriguez; Cardoso, Isco, Lo Celso; Antony, Bakambu, Fornals. All. Pellegrini

A disposizione: Adrian, German Garcia, Bellerin, Ezzalzouli, Perraud, Sergi Altimira, Aitor Rubal, Mendy, Jesus Rodriguez, Pablo Garcia

Dove vedere Fiorentina-Betis in tv e in streaming

La sfida tra Fiorentina e Betis andrà in scena questa sera alle 21:00 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.

L’incontro sarà visibile in tv su Sky Sport 252, Sky Sport Uno e in chiaro su TV8, mentre in streaming sarà visibile su NowTv e Sky Go.