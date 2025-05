Finisce 2-2 tra Fiorentina e Betis: gli spagnoli conquistano la finale

Il Betis segna nei supplementari e conquista l’accesso alla finale di Breslavia: alla Fiorentina non basta il 2-2 del Franchi.

Non basta il pareggio conquistato all’Artemio Franchi di Firenze: il 2-2 tra Fiorentina e Betis premia gli spagnoli, che conquistano l’accesso alla finale di Conference League di Breslavia.

Succede tutto nel primo tempo: vantaggio del Betis con Antony su punizione, poi i viola la ribaltano con la doppietta di Robin Gosens. Secondo tempo con molte emozioni e tanta intensità, che però non smuove il risultato.

Ai supplementari i cambi di Palladino non incidono come quelli di Pellegrini: è ancora Ezzalzouli a trovare un gol pesante, dopo il vantaggio del Benito Villamarin all’andata.

Il giocatore marocchino ha anche la chance di chiudere i giochi sul finale, ma colpisce il palo. La Fiorentina non riesce a conquistare la terza finale di Conference League consecutiva: il Betis affronterà il Chelsea nella finale del 28 maggio.

Al Betis basta il pareggio: la Fiorentina si ferma sul 2-2

La Fiorentina prova in tutti i modi a ribaltare il 2-1 del Benito Villamarin, ma è il Betis a conquistare l’accesso alla finale del 28 maggio a Breslavia. Gli spagnoli affronteranno il Chelsea, che ha eliminato il Djurgarden.

I viola passano in vantaggio nel primo tempo con la doppietta di Gosens, forzando i supplementari dopo qualche occasione sprecata nel corso dei 90′ minuti. Il gol di Ezzalzouli condanna la squadra di Palladino all’eliminazione.

Non arriva la terza finale consecutiva per la Fiorentina, che dovrà conquistare l’accesso all’Europa in campionato.