Fiorentina, tre nomi in lista in caso di addio a Beltràn
Le ultime in casa Fiorentina.
Beltràn apre per la prima volta al CSKA Mosca: primi segnali da parte dell’attaccante argentino, che non ha ancora dato il proprio ok al trasferimento.
In caso di partenza, tre nomi in lista per la Fiorentina: Ilenikhena, Ioannidis e Piccoli.
Il primo, classe 2006, era stato pagato 20 milioni di euro dal Monaco per prelevarlo dall’Anversa. Il secondo, invece, arriva da una stagione da 6 gol e un assist con la maglia del Panathinaikos, mentre Piccoli arriva da un campionato chiuso in doppia cifra.
Bisognerà vedere quale dei tre profili la Fiorentina andrà a sviluppare, sempre in caso di partenza di Beltran.