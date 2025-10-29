Fiorentina, avanti con Pioli: nessun cambio in vista per la panchina
La Fiorentina prosegue con Stefano Pioli in panchina: la situazione
Non ha fine il momento negativo della Fiorentina, che nella nona giornata di Serie A ha perso 3-0 contro l’Inter a San Siro.
Nonostante il penultimo posto con soli 4 punti, però, non sono previsti cambi in panchina. Si va avanti quindi con Stefano Pioli, che ora avrà a disposizione la partita al Franchi contro il Lecce per provare a trovare la prima vittoria in campionato.
Pochi giorni più tardi, invece, è in programma la partita di Conference League contro il Mainz. Una gara cerchiata con la matita rossa dalla Fiorentina, che cerca la terza vittoria in altrettante giornate.
Il cammino in Europa prosegue positivamente, non si può dire lo stesso del percorso in Serie A. Ma la sconfitta contro l’Inter non ha messo in bilico la posizione di Pioli.