Annunciate al Franchi le formazioni ufficiali di Fiorentina-Atalanta: le scelte di Raffaele Palladino e Gian Piero Gasperini

Allo stadio Artemio Franchi di Firenze va in scena la prima delle due partite di cartello della 30ª giornata di Serie A.

Reduce dal successo maturato per 3-0 contro la Juventus prima della sosta nazionali, la viola ospita l’attuale terza in classifica.

I nerazzurri, invece, vengono dalla sconfitta casalinga con l’Inter e sono chiamati alla ripresa per non perdere terreno dalla capolista e dal Napoli.

A circa un’ora dal fischio d’inizio, sono state annunciate le formazioni ufficiali di Fiorentina-Atalanta.

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Atalanta

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Mari, Ranieri; Dodo, Fagioli, Cataldi, Mandragora, Parisi; Gudmundsson, Kean. A disposizione: Terracciano, Martinelli, Beltran, Comuzzo, Zaniolo, Moreno, Richardson, Ndour, Adli, Folorunsho. Allenatore: Raffaele Palladino

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Pasalic, Zappacosta; de Ketelaere, Retegui, Lookman. A disposizione: Rui Patricio, Rossi, Sulemana, Cuadrado, Ruggeri, Samardzic, Brescianini, Del Lungo, Maldini. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Dove vedere Fiorentina-Atalanta in tv e streaming

La sfida tra Fiorentina e Atalanta, valida per la trentesima giornata di Serie A, si giocherà allo stadio Artemio Franchi, con calcio d’inizio alle 15:00 di domenica 30 marzo.

La partita sarà visibile in diretta streaming in esclusiva su DAZN, visibile anche sul canale 214 di Sky per gli abbonati al servizio “Zona DAZN”.