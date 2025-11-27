Fiorentina-AEK Atene, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali e le scelte di Vanoli e Nikolic per la gara di Conference League tra Fiorentina e AEK Atene

La Fiorentina torna in campo in Conference League per la gara contro l’AEK Atene. Si tratta del primo match europeo per Vanoli alla guida dei viola, dopo i match contro Genoa e Juventus.

Nell’ultimo match, la Fiorentina ha perso in pieno recupero contro il Mainz, ed è a -1 dall’ottavo posto, che garantirebbe la qualificazione diretta agli ottavi di finale.

Dall’altra parte, l’AEK Atene ha collezionato fin qui quattro punti e viene dal pareggio con gli Sharmock Rovers.

Di seguito le formazioni ufficiali del match.

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-AEK Atene

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Fortini, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Parisi; Gudmundsson, Dzeko. All: Vanoli

AEK ATENE (4-4-1-1): Strakosha; Pillos, Filipe Relvos, Moukoudi, Rota; Gacinovic, Pineda, Pereyra; Koita; Marin; Jovic. All: Nikolic

Dove vedere Fiorentina-AEK Atene in tv e in streaming

La partita tra Fiorentina e AEK Atene è in programma per giovedì 27 novembre alle 21:00, allo stadio Franchi di Firenze.

Il match sarà visibile in diretta tv su Sky Sport, sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 253, oppure in diretta streaming su Sky Go o NOW.