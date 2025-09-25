Il Monza passa a BLV: primo closing con Fininvest
Finalizzato il primo closing di Fininvest e BLV relativo alla cessione dell’A.C. Monza: il comunicato ufficiale
Fininvest e Beckett Layne Ventures hanno finalizzato in data odierna il primo closing relativo alla cessione dell’A.C. Monza.
Tramite un comunicato stampa ufficiale, è stato reso noto che è stata chiusa la prima parte dell’operazione del capitale sociale del Monza. Un’operazione già annunciata lo scorso 1 luglio.
Come si legge nel comunicato poi, “A seguito del completamento delle necessarie autorizzazioni regolamentari e del verificarsi delle condizioni previste dall’accordo, BLV assume ufficialmente il controllo del Club con l’80% delle azioni. Fininvest resterà azionista del club con una quota del 20%, che verrà ceduto a BLV entro il giugno 2026″.