Genoa in 10 prima dell’intervallo contro l’Atalanta: espulso Fini
Il Genoa resta in inferiorità numerica pochi minuti prima dell’intervallo nella sfida contro l’Atalanta: espulso Fini
Primo tempo da dimenticare per il Genoa di De Rossi alla New Balance Arena di Bergamo. Dopo lo svantaggio firmato da Djimsiti, i rossoblù sono rimasti in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Fini, che atterra Bellanova. Secondo Perri, l’arbitro della sfida, è una chiara ed evidente azione da gol: cartellino rosso.
La decisione viene confermata dal VAR dopo un lungo check a causa della posizione dell’ex esterno di Torino e Inter, ritenuta regolare. Il Genoa dovrà quindi rimontare con un uomo in meno.