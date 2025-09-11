UEFA, le sedi ufficiali delle finali: l’Estadio Metropolitano ospiterà la Champions 2027
Le sedi ufficiali delle finali delle competizioni UEFA
La UEFA ha annunciato le sedi di tutte le competizioni che si terranno nel 2026 e nel 2027: dalla Champions League alla Supercoppa Europea.
La partita più attesa è sicuramente la finale di Champions League 2027, la quale si disputerà a Madrid, nell'”Estadio Metropolitano” dell’Atlético.
La Supercoppa Europea 2026 si giocherà invece a Salisburgo, in Austria.
Lasciando il calcio maschile e passando a quello femminile, nel comunicato rilasciato dalla UEFA si legge la sede della finale di Champions League 2027: il National Stadium di Varsavia.
UEFA, le sedi di tutte le finali
2027 UEFA Champions League final – Estadio Metropolitano, Madrid, Spagna
2027 UEFA Women’s Champions League final – National Stadium, Varsavia, Polonia
2026 UEFA Super Cup – Salisburgo, Austria
2026 UEFA Futsal Champions League final – Pesaro, Italia
2027 UEFA Futsal Under-19 EURO – Astana, Kazakhstan
2027 UEFA Women’s Futsal EURO – Osijek, Croazia