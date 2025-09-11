Questo sito contribuisce all'audience di

UEFA, le sedi ufficiali delle finali: l’Estadio Metropolitano ospiterà la Champions 2027

Redazione 11 Settembre 2025
Champions League (imago)
Le sedi ufficiali delle finali delle competizioni UEFA

La UEFA ha annunciato le sedi di tutte le competizioni che si terranno nel 2026 e nel 2027: dalla Champions League alla Supercoppa Europea.

La partita più attesa è sicuramente la finale di Champions League 2027, la quale si disputerà a Madrid, nell'”Estadio Metropolitano” dell’Atlético.

La Supercoppa Europea 2026 si giocherà invece a Salisburgo, in Austria.

Lasciando il calcio maschile e passando a quello femminile, nel comunicato rilasciato dalla UEFA si legge la sede della finale di Champions League 2027: il National Stadium di Varsavia.

champions-league-credits-federico-piovesan-gpo-interna
UEFA, le sedi di tutte le finali

2027 UEFA Champions League final – Estadio Metropolitano, Madrid, Spagna

2027 UEFA Women’s Champions League final – National Stadium, Varsavia, Polonia

2026 UEFA Super Cup – Salisburgo, Austria

 

2026 UEFA Futsal Champions League final – Pesaro, Italia

2027 UEFA Futsal Under-19 EURO – Astana, Kazakhstan

2027 UEFA Women’s Futsal EURO – Osijek, Croazia