Serie B, Cremonese e Spezia si giocheranno la promozione in finale playoff

Logo Serie B (Imago)

Saranno Cremonese e Spezia a contendersi la promozione in Serie A nella doppia finale playoff della Serie B

Alla fine della regular season della Serie B 2024/2025, il Sassuolo di Fabio Grosso e il Pisa di Filippo Inzaghi sono state promosse in Serie A.

Dai playoff di Serie B si scoprirà la terza e ultima squadra che giocherà in massima categoria nella prossima stagione.

Dopo le semifinali andate in scena nell’ultima settimana, adesso si è delineato l’incrocio del doppio atto conclusivo della mini competizione.

Saranno infatti la Cremonese e lo Spezia a contendersi nella doppia finale playoff un posto nella Serie A 2025/2026.

I risultati delle semifinali

Dopo la sconfitta maturata per 2-1 a Castellammare di Stabia, al ritorno la Cremonese è riuscita nella rimonta davanti al proprio pubblico grazie alla vittoria in casa per 3-0.

La squadra di Luca D’Angelo, invece, aveva ipotecato la qualificazione già nella trasferta dell’andata (0-2) e al ritorno ha poi confermato il risultato vincendo 2-1 in casa. Eliminato il Catanzaro, Esposito e compagni accedono così in finale.

Pallone Serie B (Imago)

Date e orari della finale playoff di Serie B

La finale playoff di Serie B si disputerà su due partite. Quella d’andata andrà in scena in casa della Cremonese giovedì 29 maggio alle ore 20:30. Mentre quella di ritorno è in programma a La Spezia domenica 1° giugno sempre alle ore 20:30.

In caso di parità al termine dei due incontri, sarà promossa in Serie A la squadra meglio classificata nella stagione regolare (vale a dire lo Spezia) senza disputare i supplementari né i rigori.