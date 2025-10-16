Maurizio Mariani sarà l’arbitro della finale del Mondiale Under 20

La finale del Mondiale Under 20 tra Argentina e Marocco sarà arbitrata da un italiano: Maurizio Mariani.

Manca sempre meno alla finale del Mondiale Under 20 in Chile che vedrà scontrarsi Argentina e Marocco. L’appuntamento è fissato a lunedì 20 ottobre alle 01:00 italiane.

La sfida sarà arbitrata da un italiano: Maurizio Mariani, della sezione di Aprilia. Il direttore di gara aveva arbitrato anche la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna della scorsa stagione.

Si pesca quindi tra gli arbitri italiani per una sfida che vale la vittoria del Mondiale Under 20.

Oltre a Mariani, anche gli assistenti di gara sono stati selezionati dall’Italia. Ci saranno saranno quindi anche Daniele Bindoni e Alberto Tegoni.