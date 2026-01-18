Clamoroso quanto accaduto al Prince Moulay Abdellah Stadium di Rabat, in Marocco: il Senegal ha abbandonato il campo

È clamoroso quanto accaduto negli ultimi minuti della finale di Coppa d’Africa. Al 97′ della sfida tra Marocco e Senegal, giocata allo stadio “Prince Moulay Abdellah Stadium” di Rabat, capitale marocchina, l’arbitro ha assegnato un calcio di rigore in favore dei padroni di casa. Il Senegal ha reagito alla decisione del direttore di gara abbandonando il campo, in segno di protesta.

Come si vede nelle immagini, Jackson e compagni si sono radunati davanti alle panchine, con i calciatori del Marocco che li hanno raggiunti per riprendere il gioco. Mane e Gueye hanno invitato i compagni a tornare in campo e riprendere il gioco dal calcio di rigore assegnato al Marocco.

Al 114′, 17 minuti dopo l’assegnazione del rigore, Brahim Diaz si è presentato sul dischetto. Il trequartista del Marocco ha tentato il cucchiaio, sbagliando il penalty.