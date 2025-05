Finale di Conference League 2025: quando e dove si gioca

Dove e quando si gioca la finale di Conference League? Data, stadio e città scelte per l’ultimo atto dell’edizione 2024/2025

Sta per calare il sipario sulla massima competizione europea per club, che anche in questa stagione ha regalato emozioni, colpi di scena e spettacolo puro. Gol da sogno, parate straordinarie e spalti sempre gremiti: il fascino della Conference League non delude mai.

La stagione 2024/2025 resterà nella storia del calcio come una vera e propria svolta. Per la prima volta, infatti, ben 36 squadre hanno preso parte alla fase inaugurale del nuovo format.

Addio ai tradizionali otto gironi da quattro: tra metà settembre e fine gennaio si è giocata un’unica grande fase a campionato, che ha fatto da preludio alla fase a eliminazione diretta.

Dopo i playoff di febbraio, disputati con gare di andata e ritorno, è iniziata la corsa verso la finale: ottavi, quarti, semifinali… ma ora resta una sola domanda: quando e dove si giocherà la finale di Conference League 2025?

Champions League: data e luogo della finale 2025

L’anno scorso la finale di Conference League ha visto sfidarsi l’Olympiacos e la Fiorentina allo stadio Agia Sophia di Atene, con i greci che sono riusciti a portare a casa il trofeo vincendo 1-0 ai tempi supplementari.

Quest’anno, invece, la finale di UEFA Conference League è in programma per mercoledì 28 maggio 2025 allo Stadion Wrocław di Breslavia, in Polonia, Il fischio d’inizio è previsto per le ore 21:00 italiane.