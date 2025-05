Finale di Champions: quando e dove si gioca

Dove e quando si gioca la finale di Champions League? Data, stadio e città scelte per l’ultimo atto dell’edizione 2024/2025

Sta per volgere al termine la migliore competizione europea per club che anche quest’anno non ha mancato di sorprendere il pubblico. Gol affascinanti, parate mozzafiato e stadi sempre ricchi di pubblico.

La stagione 2024/2025 rimarrà per sempre impressa nella storia del calcio per la sua peculiarità. Per la prima volta, infatti, sono state 36 le squadre partecipanti alla prima edizione col nuovo format.

Stop al formato con otto gironi da quattro squadre ciascuno, tra metà settembre e fine gennaio è andata in scena un’unica grande fase campionato che ha preceduto la fase a eliminazione diretta.

Dopo lo spareggio playoff andata e ritorno disputato a febbraio, dal mese di marzo in poi è iniziato il percorso verso l’atto conclusivo. Si sono giocati gli ottavi, i quarti e le semifinali, ma quando e dove andrà in scena la finale di Champions League 2025?

Champions League: data e luogo della finale 2025

L’anno scorso a contendersi il trofeo per club più ambito d’Europa sono stati il Borussia Dortmund e il Real Madrid, poi vittorioso per due reti a zero nella serata di Wembley.

Quest’anno, invece, la finale di UEFA Champions League è in programma per sabato 31 maggio 2025 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, in Germania. Nello stadio dove il Bayern Monaco disputa le proprie gare casalinghe, il fischio d’inizio è previsto per le ore 21:00 italiane.

Trofeo UEFA Champions League (Imago)

L’ultimo precedente a Monaco di Baviera

La finale di Champions League torna quest’anno a disputarsi a Monaco di Baviera dopo tredici edizioni dall’ultima volta. Era il 2012 quando il Chelsea di Roberto Di Matteo trionfava sul Bayern Monaco di Jupp Heynckes.

Una partita sbloccata all’83° da Muller e poi pareggiata all’88° da Drogba, fu decisa alla lotteria dei tiri da rigore. Tra i bavaresi Lahm, Gomez e Neuer segnarono, mentre Olic e Schweinsteiger sbagliarono dal dischetto. Tra i londinesi, errore di Mata e gol di David Luiz, Lampard, Cole e Lampard.