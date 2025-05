Si avvicina la finale di Champions League 2024-25: ecco come acquistare i biglietti e il loro costo.

Manca sempre meno alla finale di questa nuova edizione della UEFA Champions League 2024-25. L’appuntamento è fissato sabato 31 maggio alle 21:00 alla Munich Football Arena di Monaco di Baviera.

Si attende quindi di scoprire quali saranno le due squadre finaliste. Bisognerà però aspettare i risultati del ritorno delle sfide tra Inter e Barcellona e PSG e Arsenal.

I tifosi stanno iniziando a informarsi per raggiungere la città tedesca per assistere al match. I biglietti disponibili per l’acquisto diretto per i tifosi e il pubblico generico saranno 38.700 su 64.500. Le due squadre che raggiungeranno la finale riceveranno inoltre 18.000 biglietti ciascuna, mentre i restanti saranno messi in vendita in tutto il mondo.

Ma dove si possono acquistare i biglietti e da quando? E soprattutto, quanto costano? Scopriamolo insieme.

Champions League, ecco come acquistare i biglietti per la finale

Molti tifosi e appassionati di calcio stanno iniziando a organizzare il loro viaggio verso Monaco di Baviera in occasione della finale di Champions League. Ma dove possono acquistare il loro biglietto d’ingresso?

La vendita dei biglietti è iniziata esclusivamente tramite UEFA.com/tickets dall’11 aprile. I prezzi cambiano in base al settore dello stadio. Inoltre c’è un’agevolazione per i tifosi delle squadre che accedono alla finale.

Biglietti finale Champions: i prezzi

Come si legge sul sito UEFA, i biglietti disponibili nella categoria più economica, ovvero i “Fans First”, saranno riservati esclusivamente ai tifosi dei club che parteciperanno alla finale. Il costo di questi biglietti sarà di 70€.

I costi degli altri biglietti dipenderanno dal settore dello stadio. Quelli in Categoria 3 costeranno 180 €. Aumentano invece i prezzi per la Categoria 2 e 1, rispettivamente 650 € e 950 €.