Pisa, chi è Filip Stojilkovic: dal Sion con Balotelli alla Serie A

L’attaccante svizzero di origini serbe sarà il nuovo rinforzo offensivo del Pisa in questa sessione di calciomercato: arriva a titolo definitivo dal Cracovia. Alla scoperta di Stojilkovic

Filip Stojilkovic è il secondo attaccante che la dirigenza del Pisa metterà a disposizione di Alberto Gilardino in questa sessione invernale di calciomercato. Il club nerazzurro ha trovato l’accordo con il Cracovia per il trasferimento a titolo definitivo per una cifra pari a tre milioni di euro, e nelle prossime ore è atteso il suo arrivo in Italia per le visite mediche.

Classe 2000, svizzero di origini serbe, Stojilkovic rappresenta il quarto innesto del Pisa in questa finestra di trasferimenti dopo Durosinmi, Bozhinov e Loyola. Il secondo in attacco, come volontà della società, che in queste settimane aveva tentato di far vestire il nerazzurro anche a Joao Pedro e Lucca.

186 centimetri d’altezza, Stojilkovic fino a questo momento in stagione ha segnato sette gol in diciotto partite giocate nel campionato polacco, servendo anche tre assist. Attaccante mobile, dinamico, capace di reggere il reparto da solo ma anche di giocare in coppia.

Una carriera iniziata in patria, in Svizzera (con la nazionale U21 elvetica ha totalizzato venticinque presenze, segnando due gol), con la maglia dello Zurigo, prima di passare in Germania, all’Hoffenheim, dove nella stagione 2018/19 segna anche quattro gol in sette presenze in Youth League. Tra la Svizzera e la Germania, così si è divisa la prima parte della carriera di Stojilkovic, che ha giocato anche nei campionati serbi e polacchi, prima di approdare in Serie A.

La stagione con Balotelli di Stojilkovic e il “rifiuto” alla Juventus

Un attaccante che sa giocare in coppia, dicevamo. Sì, e un anno lo ha fatto con Mario Balotelli. L’italiano e lo svizzero hanno condiviso lo spogliatoio al Sion, nella stagione 2022/23. Sei gol in diciotto presenze il primo, cinque in altrettante partite disputate il secondo. “È una persona fantastica. Se dai peso a ciò che scrivono i media, puoi pensare che sia un personaggio controverso, uno che crea scandali. Ma la realtà è diversa. Al Sion Balotelli mi ha aiutato tantissimo. Andavamo molto d’accordo. È il miglior calciatore con cui abbia mai giocato”. Così Stojilkovic ha parlato dell’attuale giocatore dell’Al-Ittifaq in un’intervista rilasciata a Weszlo nel luglio del 2025.

Nella medesima intervista, Stojilkovic ha raccontato del suo rifiuto di passare alla Juventus proprio dopo la stagione al Sion. “Sì. Ne ho parlato con i miei genitori e con mio fratello, che è il mio agente. Sarei stato subito girato in prestito, dove magari avrei passato tre anni. Dall’altra parte c’era il Darmstadt: un club che mi voleva già da tempo che stava giocando molto bene in 2. Bundesliga e puntava alla promozione. Ho scelto la Germania”.

L’Italia era però nel destino, e dopo tre anni così Stojilkovic sbarca in Serie A. Al Pisa. Il compito? Dare il proprio apporto nella ricerca di salvezza della squadra toscana, attualmente all’ultimo posto con 14 punti insieme al Verona.

Nel 3-4-2-1 di Gilardino Stojilkovic può occupare la posizione di punta centrale, ma anche scendere in campo tra i due trequartisti. Nel caso in cui l’allenatore dovesse tornare al 3-5-2, certo sarebbe l’impiego tra le due punte.