Juve Stabia, l’ad Polcino: “Siamo stanchi, forse sono gli arbitri a dover essere espulsi”

Le parole dell’amministratore delegato della Juve Stabia.

Archiviato il successo per 2-1 contro la Carrarese, la Juve Stabia è tornata in campo al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia.

Nel match contro il Sassuolo, valido per la ventiquattresima giornata di Serie B, i campani hanno perso per 2-0.Decisivo il duo Laurienté-Mulattieri per far ritrovare i tre punti al Sassuolo.

Al termine del match, la Juve Stabia ha deciso per protesta di non mandare davanti ai microfoni il proprio allenatore Guido Pagliuca, espulso al termine del primo tempo.

In conferenza stampa è intervenuto quindi Filippo Polcino, amministratore delegato della Juve Stabia, che ha analizzato il match con toni duri. Di seguito le sue parole.

Juve Stabia, l’ad Polcino: “Siamo pronti a fare cose più eclatanti”

L’amministratore delegato della Juve Stabia ha aperto la conferenza stampa dichiarando: “Siamo un po’ stanchi, gli episodi non li reputiamo corretti. Non l’abbiamo mai fatto ma da oggi difenderemo in tutto e per tutto Pagliuca. Il nostro mister non può dire nulla che viene mandato via, non siamo noi ma gli arbitri a dover essere espulsi forse”.

Polcino ha poi continuato: “Non è un gioco pari. Vogliamo lanciare lanciare il grido che saremo pronti a fare cose più eclatanti se non dovesse cambiare la situazione verso il nostro mister, e mi rivolgo ai piani alti. Se vengono concesse cose agli altri, devono essere concesse anche a noi”