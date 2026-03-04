La Carrarese riparte da Melegoni: gol e assist contro il Catanzaro

Filippo Melegoni (Credit: Carrarese Calcio 1908)

Gara ricca di emozioni e colpi di scena: Melegoni protagonista con gol e assist, ma nel recupero il rigore di Pittarello fissa il 3-3

Gran bella partita allo Stadio dei Marmi, con sei gol, ribaltamenti continui e difese che concedono più del dovuto. Carrarese e Catanzaro si dividono la posta al termine di un 3-3 vibrante, maturato dopo novanta minuti intensi e un recupero incandescente.

La squadra toscana parte con personalità e trova il vantaggio, salvo poi farsi rimontare da un Catanzaro abile a sfruttare ogni disattenzione. La gara resta aperta e viva, con occasioni da una parte e dall’altra e con i padroni di casa capaci di rimettere la testa avanti fino al 3-2.

Quando il successo sembra a un passo, al 92’ arriva l’episodio decisivo: calcio di rigore per gli ospiti. Il primo tentativo sbagliato da Pontisso viene fatto ripetere dopo la revisione del Var per ingresso anticipato in area; alla seconda esecuzione Pittarello è freddo e firma il 3-3 che chiude la contesa.

Per la formazione di mister Calabro resta l’amarezza di una vittoria sfumata nel recupero. Il successo manca dal 23 gennaio e la Carrarese sale a quota 32 punti in classifica, con la consapevolezza di avere qualità ma anche la necessità di maggiore attenzione nei momenti chiave.

Melegoni, qualità e maturità: primo gol con i toscani

Il protagonista della serata, in casa Carrarese, è Filippo Melegoni. Il centrocampista bergamasco trova il suo primo gol con la maglia azzurra e lo accompagna con un assist e una prova di grande spessore tecnico.

Dopo aver assaporato anche la Serie A col Genoa, Melegoni sta trovando in Serie B la sua dimensione ideale. Per la categoria è un giocatore di livello: tecnica pulita, visione di gioco, capacità di inserirsi e di leggere le situazioni. Il gol realizzato allo Stadio dei Marmi è da gran giocatore, ma è l’intera prestazione a colpire: intensità, sostanza e continuità nell’arco dei novanta minuti.

Un punto che pesa e uno sguardo avanti

La Carrarese esce dal campo tra applausi e rimpianti. La squadra ha mostrato carattere, ha reagito ai momenti difficili e ha costruito diverse occasioni, ma ha pagato caro alcune disattenzioni difensive.

Il pareggio muove la classifica e conferma il valore del gruppo. Con un Melegoni in questa condizione e con una maggiore solidità nei finali di gara, i toscani possono guardare alle prossime sfide con fiducia e con l’obiettivo di tornare presto alla vittoria.

A cura di Carlo Mignolli