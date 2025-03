Chi è Filippo Mane, il giovane talento azzurro che potrebbe sbocciare in Germania

Un presente in Germania, origini senegalesi ma sangue da sempre azzurro. Questo l’identikit di Filippo Mane, difensore centrale classe 2005 del Borussia Dortmund, di cui da anni si parla come uno dei più interessanti del calcio italiano.

Eppure, l’Italia l’ha salutata nel 2022, quando lasciò la Primavera della Sampdoria, andando in quella del BVB, che anticipò tutti per prenderlo.

Di certo, non un addio al nostro Paese, dove lo si è rivisto spesso dalle parti di Coverciano. Con la nazionale è stato in Under 17 e Under 19 prima e in U20 adesso, con cui ha giocato tre partite in questa stagione.

Un problema muscolare lo tiene ai box da inizio febbraio e lo ha costretto a rimanere in Germania durante l’ultima sosta. Un piccolo stop, ma il suo nome, senza dubbio, è tra quelli da segnarsi per il futuro.

Mané? No, Mane

Il cognome potrebbe trarre in inganno, ma non va confuso con quello del più famoso ex attaccante di Liverpool e Bayern Monaco. Nonostante la nazionalità in comune tra il padre e il campione senegalese, il nome del classe 2005 è Filippo Calixte Mane. Un accento venuto meno, a causa di un errore all’anagrafe all’arrivo del padre in Italia. Proprio in Italia, a Magenta, nasce Filippo.

Dal 2009 inizia a giocare a calcio nelle giovanili del Vela Mesero, squadra dilettantistica della periferia milanese, prima di passare da quelle di Novara e, dal 2019, Sampdoria. Con la Samp inizia a farsi notare dalle grandi squadre, giocando in Primavera da sotto età, mentre arrivano le prime convocazioni con l’Italia Under 17. Anche in questo caso, però, dimenticatevi Sadio Mané. Filippo diventa un difensore centrale roccioso, oggi alto 1,88. Caratteristiche fisiche a cui abbina anche buone doti tecniche. Nel gennaio 2022 se lo assicura il Borussia Dortmund, sempre attentissimo allo scouting.

L’avventura a Dortmund

In Germania vince subito l’equivalente del nostro campionato Primavera e assapora il calcio europeo in Youth League, nella quale gioca 12 partite in 3 anni. Alla sua quarta stagione in giallonero, quella in corso è la sua prima davvero a contatto con la prima squadra. Lo spazio è ancora poco e non è ancora arrivato l’esordio né in Bundesliga né in altre competizioni, salvo un’amichevole estiva con l’Aston Villa.

Oltre a poche partite in terza serie tedesca con la seconda squadra, per ora deve continuare ad aspettare il suo momento, anche facendo i conti con l’infortunio di cui parlavamo. Ma dalle parti di Dortmund, dove qualche talento nell’ultimo decennio ha fatto strada, ci credono. Tanto da avergli fatto firmare a gennaio il primo contratto da professionista, blindandolo fino al 2028. E allora segnatevi il suo nome, perché molto presto potremmo vederlo in campo da protagonista.