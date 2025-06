Inzaghi, che accoglienza a Palermo: in 2.000 al Barbera

Tanto entusiasmo e affetto: Palermo dà il benvenuto a Filippo Inzaghi

Primo giorno a Palermo e primo bagno di affetto per Filippo Inzaghi. Il nuovo allenatore rosanero è sbarcato mercoledì mattina all’aeroporto Falcone-Borsellino. Completo scuro, t-shirt bianca, occhiali da sole e sciarpa del Palermo al collo, indossata in pista. Il primo contatto con la nuova realtà, per conoscere al meglio la città che nella prossima stagione sarà la sua casa. Città e tifosi.

Erano 2.000 quelli presenti allo stadio Renzo Barbera per dare il proprio benvenuto a Inzaghi. Un bagno di folla nel piazzale dello stadio di Viale del Fante, per trasmettere il supporto e il calore al nuovo allenatore. Cori, sciarpe, bandiere e un obiettivo: la Serie A. “Conquistiamola questa Serie A” cantavano i tifosi.

“Non ci si abitua mai a queste emozioni, è la più grande accoglienza che io abbia mai ricevuto – ha detto Inzaghi – Penso che oggi tutti abbiano capito perché ho scelto Palermo. Vi ringrazio per questo affetto, me lo dovrò meritare. Non mi piace fare tante chiacchiere, mi piace fare i fatti. Io e i miei giocatori speriamo di dimostrarvi di essere all’altezza. Per realizzare il nostro sogno, abbiamo bisogno di voi“.

Sul Barbera, invece, Inzaghi ha aggiunto: “In questo stadio magnifico ho provato sempre delle emozioni da avversario, finalmente adesso sarò insieme a voi. Vi chiedo di starci vicino perché siete il dodicesimo uomo e noi abbiamo bisogno di voi“.

Giovedì la presentazione, ritiro dal 13 luglio

Inzaghi verrà presentato ufficialmente alla stampa nella giornata di giovedì: l’appuntamento è alle ore 11, nella sala stampa del Palermo CFA di Torretta. Dal 13 luglio, poi, si passerà dalle parole ai fatti. Quel giorno è fissato l’inizio del ritiro estivo, in programma fino al 1º agosto in Valle D’Aosta nelle località di Saint Vincent e Chatillon. Il debutto ufficiale di Inzaghi sulla panchina del Palermo, infine, avverrà il 16 agosto, ore 21.15, in Coppa Italia contro la Cremonese. L’agenda è già piena, l’avventura di Inzaghi a Palermo avere inizio.