Cesena, contatti con Filippo Fusco per il ruolo di direttore sportivo

Contatti con Filippo Fusco e il Cesena per il ruolo di nuovo direttore sportivo: la situazione

Il Cesena ha avviato i contatti con Filippo Fusco per il ruolo di nuovo direttore sportivo della squadra.

La trattativa tra le parti ha preso il via, e presto ci sarà anche un incontro per definire meglio l’accordo. Fusco si prepara quindi a essere il nuovo direttore sportivo dei bianconeri al posto di Fabio Artico.

Negli anni Fusco ha rivestito il ruolo di direttore sportivo del Bologna da giugno a dicembre del 2014, prendendo in mano una squadra neo-retrocessa. In seguito ha ricoperto lo stesso ruolo anche nel Verona, dove è rimasto per due stagioni, e nel settore giovanile della Juventus, nella quale ha lavorato dal gennaio del 2019 a luglio del 2020. Dopo tre anni, nel 2023, è ripartito dalla Spal come direttore tecnico.

Per lui però non solo esperienze sul suolo italiano: nella stagione 2021/2022, è stato infatti anche nominato direttore sportivo del San Fernando Club Deportivo, società della Primera Federacion, nella terza serie spagnola.