Venezia, ufficiale l’arrivo di Fila dallo Slavia Praga: il comunicato

Il Venezia ha un nuovo attaccante: ufficiale l’arrivo di Daniel Fila dallo Slavia Praga.

Il Venezia ha ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo di Daniel Fila dallo Slavia Praga. L’attaccante ceco, classe 2002, ha firmato un contratto che lo legherà al club arancioneroverde fino al 30 giugno 2029, un investimento importante che conferma la volontà della società di puntare su giovani talenti per il futuro.

Il giocatore ha rilasciato le prime parole ai canali ufficiali del club: “Arrivare al Venezia è un sogno che si realizza. Giocare in una lega prestigiosa e importante come la Serie A è una grande opportunità, non vedo l’ora di mettermi a disposizione del mister e di conoscere i miei nuovi compagni. Sono estremamente motivato e carico nell’iniziare questa nuova sfida in un club così prestigioso. Darò il massimo per questa maglia e per i tifosi arancioneroverdi”.

Cresciuto nelle giovanili dello Zbrojovka Brno, Fila ha esordito nel calcio professionistico nella stagione 2021/22 con il Mladá Boleslav, dove in 23 presenze ha messo a segno 5 gol e fornito 2 assist. Le sue buone prestazioni lo hanno portato rapidamente allo Slavia Praga, uno dei club più prestigiosi della Repubblica Ceca. Con la maglia biancorossa, tra Prima Squadra e formazione B, ha collezionato 28 presenze, realizzando 5 gol e 3 assist.

La sua esperienza allo Slavia è stata arricchita da un biennio in prestito al Teplice, dove ha dimostrato le sue qualità offensive con 16 gol e 6 assist in 47 presenze.