Il Venezia torna su Daniel Fila, attaccante dello Slavia Praga: prevista per domani la chiusura

Il Venezia torna su Daniel Fila, attaccante classe 2002 di proprietà dello Slavia Praga

Dopo il pareggio contro il Verona, il Venezia non si ferma e continua a muoversi sul mercato per rafforzare il reparto offensivo.

Con la partenza imminente di Joel Pohjanpalo, destinato a lasciare il club nelle prossime ore, la dirigenza arancioneroverde è alla ricerca di un attaccante capace di raccogliere l’eredità del giocatore finlandese.

Il nome in cima alla lista è quello di Daniel Fila, giovane attaccante ceco classe 2002. Il club aveva già mostrato interesse per il giocatore in passato, ma ora il ritorno di fiamma è concreto, con la chiusura prevista per domani, complice anche la difficoltà nell’arrivare a Eldor Shomurodov, sempre più vicino a rimanere alla Roma.

Fila, attualmente in forza allo Slavia Praga, rappresenta una soluzione interessante sia in ottica presente che futura. In questa stagione, il 22enne ha collezionato 9 presenze mettendo a segno 2 gol, mentre lo scorso anno ha chiuso con un bottino di 11 reti e 4 assist in 29 partite, confermandosi come uno degli attaccanti più promettenti del campionato ceco.