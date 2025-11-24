Il presidente della FIGC Gravina ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla Nazionale in occasione dell’assemblea del Consiglio Federale

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina è intervenuto sulla possibilità di spostare una giornata di campionato in vista dei playoff valevoli per il Mondiale del 2026: “Spostare la giornata prima dei playoff della nazionale? Noi non cerchiamo alternative né scorciatoie, il rinvio o la sospensione della giornata la ritengo un’opzione non percorribile. Ci stiamo attrezzando autonomamente per uno stage. I nostri selezionabili nel campionato non superano il 25%, il CT li potrà seguire in questi mesi. Ci potrebbe essere uno stage a metà febbraio anche compatibile con gli impegni delle società anche a livello internazionale”.

Gravina non ha legato il destino della Federazione ai risultati dell’Italia ai playoff: “Nel nostro sistema c’è un principio di democrazia, poi io per natura sono ottimista“.

Il presidente ha aggiunto: “Se vai fuori e perdi vuol dire che non meriti di andare al Mondiale. Non importa l’avversario, il risultato è lo stesso. Non possiamo dire di andare fuori”.

Gravina ha parlato dei criteri di qualificazione al Mondiale: “Il regolamento è noto, è inutile ricercare delle anomalie. Certo, se esiste un ranking magari avrebbe potuto influire in qualche modo”.

Gravina: “Italia senza Mondiali è un danno all’immagine”

Il numero uno della Federazione è stato chiaro: “Un’Italia che non va ai Mondiali è un danno all’immagine per noi, ma anche per chi organizza i Mondiali essendo noi un paese in cui il calcio ha gran seguito”.

Gravina ha aggiunto: “Perché l’Italia non va ai Mondiali? Perché non vince, viviamo una dimensione del calcio diversa rispetto a qualche anno fa, erano inimmaginabili alcune situazioni“.

Gravina: “Per la semifinale stiamo pensando allo stadio di Bergamo”

Il presidente della FIGC ha parlato della semifinale playoff contro l’Irlanda del Nord: “Contano i gol e conta vincere per conquistare la finale. Io sono convinto che avremo una determinazione tale per affrontarle bene”.

Infine Gravina ha parlato dello stadio che potrebbe ospitare il prossimo match degli Azzurri: “L’idea è Bergamo, come avevo già preannunciato. Ci sembra un impianto idoneo per affrontare la partita con l’Irlanda del Nord”.