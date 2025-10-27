FIFPRO World XI, i 26 finalisti: c’è Donnarumma, presenti Messi e Ronaldo

La Federazione internazionale dei calciatori professionisti ha stilato la lista dei 26 giocatori candidati alla top 11 del 2025

Nuovo anno, nuova edizione del premio FIFPRO World XI. La Federazione internazionale dei calciatori professionisti ha stilato l’elenco dei 26 giocatori candidati alla top 11 del 2025.

L’unico italiano presente in lista è Gianluigi Donnarumma. Il portiere ha vinto la Champions League con il Paris Saint-Germain ed è stato protagonista sul mercato con il trasferimento al Manchester City.

Donnarumma si contenderà un posto nella top XI con Alisson del Liverpool e Courtois del Real Madrid. In difesa domina il Paris Saint-Germain. Il club parigino ha ben 3 giocatori su 7 candidati in lista: Hakimi, Marquinhos e Nuno Mendes.

A centrocampo sono presenti due “italiani”, Luka Modric e Kevin De Bruyne. In attacco si mischiano veterani e nuove stelle del calcio. In lista, tra gli altri, compaiono i nomi di Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Lamine Yamal e Kylian Mbappé.

La lista dei 26 giocatori

Di seguito la lista dei 26 calciatori candidati alla top XI del 2025:

PORTIERI: Alisson Becker (Liverpool), Thibaut Courtois (Real Madrid), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain / Manchester City);

DIFENSORI: Trent Alexander-Arnold (Liverpool / Real Madrid), Pau Cubarsi (Barcellona), Virgil van Dijk (Liverpool), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), William Saliba (Arsenal);

CENTROCAMPISTI: Jude Bellingham (Real Madrid), Kevin De Bruyne (Manchester City / Napoli), Luka Modric (Real Madrid / AC Milan), Joao Neves (Paris Saint-Germain), Cole Palmer (Chelsea), Pedri (Barcellona), Federico Valverde (Real Madrid), Vitinha (Paris Saint-Germain);

ATTACCANTI: Ousmane Dembelé(Paris Saint-Germain), Erling Haaland (Manchester City), Kylian Mbappe (Real Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Raphinha (Barcellona), Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), Mohamed Salah (Liverpool), Lamine Yamal (Barcellona);

L’assegnazione del premio

Il premio della FIFPRO compie 20 anni. La prima edizione, infatti, risale al 2005. Il riconoscimento viene assegnato sulla base dei voti dei calciatori, dunque si tratta di un premio assegnato tra colleghi.

Sono oltre 28 mila i giocatori che prendono parte alla votazione da 70 paesi diversi. La Top XI è composta dal portiere, 3 difensori, 3 centrocampisti e 3 attaccanti con più voti. L’ultimo posto, l’undicesimo, viene assegnato al giocatore di movimento rimanente con il secondo numero più alto di voti.