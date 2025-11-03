Da Gianluigi Donnarumma a Lamine Yamal: i vincitori del FIFPRO World XI

La FIFPRO ha reso nota la Top 11 del 2025. In porta Donnarumma, l’attacco è stellare con Yamal, Mbappé e Dembélé

Nuovo anno, nuova Top XI della FIFPRO. Nel ventesimo anniversario del premio, la Federazione internazionale dei calciatori professionisti ha reso noti i nomi degli 11 migliori giocatori del 2025.

In porta c’è Gianluigi Donnarumma. La vittoria della Champions League e il trasferimento al Manchester City hanno permesso al classe 1999 di superare la concorrenza di Alisson del Liverpool e Courtois del Real Madrid.

La difesa a 3 è composta da Achraf Hakimi e Nuno Mendes del Paris Saint-Germain e Virgil Van Dijk del Liverpool. A centrocampo, disposto a 4, i calciatori stessi hanno eletto nella Top XI Cole Palmer del Chelsea, Jude Bellingham del Real Madrid, Pedri del Barcellona e Vitinha del PSG,

In attacco la scelta è stata abbastanza semplice. I giocatori chiamati al voto da 70 paesi diversi hanno eletto 3 colleghi nell’Olimpo degli attaccanti del 2025: Lamine Yamal del Barcellona, Kylian Mbappé del Real Madrid e il Pallone d’Oro Ousmane Dembélé del Paris Saint-Germain.

Le modalità di voto

Il premio della FIFPRO è giunto al ventesimo anniversario. La prima edizione, infatti, è andata in scena nel 2005. Il riconoscimento della Federazione internazionale dei calciatori professionisti viene assegnato sulla base dei voti dei giocatori stessi.

Sono oltre 28 mila i calciatori che prendono parte alla votazione, provenienti da 70 paesi diversi. La TOP XI è composta dai 10 calciatori più votati (un portiere, 3 difensori, 3 centrocampisti e 3 attaccanti) e il giocatore di movimento rimanente con il secondo numero più alto di voti.