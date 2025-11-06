I candidati per il FIFA The Best: tanto PSG in corsa, presente anche Yamal. Sommer candidato come miglior portiere dell’anno

Dominio PSG nella lista dei giocatori candidati per il FIFA The Best, dopo il Triplete conquistato dalla squadra di Luis Enrique nella scorsa stagione. Sono ben quattro i giocatori del club francese candidati al premio come miglior giocatore dell’anno: Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Nuno Mendes e Vitinha.

Candidati per il prestigioso premio anche Lamine Yamal e Raphinha, mentre non poteva mancare Kylian Mbappé, vincitore della Scarpa d’Oro nella scorsa stagione.

Nella lista non ci sono né calciatori di Serie A né italiani. Gli unici rappresentanti del nostro calcio si trovano infatti nell’elenco dei candidati per il miglior portiere della scorsa stagione.

Parliamo infatti di Gianluigi Donnarumma, grande protagonista nella storica annata del PSG, e di Yann Sommer, decisivo con le sue parate durante Inter-Barcellona.

FIFA The Best, l’elenco completo dei candidati

C’è anche Harry Kane nell’elenco dei candidati per il FIFA The Best, dopo aver segnato 47 gol tra tutte le competizioni con la maglia del Bayern nella passata stagione. Spazio per Mohamed Salah, grande protagonista nella vittoria della Premier League con la maglia del Liverpool. Di seguito l’elenco completo di tutti i candidati.

Ousmane Dembélé

Achraf Hakimi

Harry Kane

Kylian Mbappé

Nuno Mendes

Cole Palmer

Pedri

Raphinha

Salah

Vitinha

Lamine Yamal

Miglior portiere dell’anno, i candidati

Sono otto i candidati al premio come miglior portiere dell’anno. Oltre ai sopracitati Donnarumma e Sommer, troviamo anche due ex Serie A come Szczesny e Alisson. A loro si aggiungono anche Emiliano Martinez, Thibaut Courtois, Manuel Neuer e David Raya. Di seguito l’elenco completo.

Alisson

Thibaut Courtois

Gianluigi Donnarumma

Emiliano Martinez

Manuel Neuer

David Raya

Yann Sommer

Wojciech Szczesny