Dopo il Mondiale 2026, per almeno 4 anni, la prima pausa stagionale di settembre durerà per 3 settimane

La FIFA ha rivoluzionato il calendario per quanto riguarda le soste delle Nazionali.

Adesso è ufficiale. Dopo il Mondiale 2026 – infatti – per almeno quattro anni la prima pausa stagionale di settembre durerà per tre settimane.

Non più 21 partite: tra il 21 settembre e il 6 ottobre, infatti, si giocheranno solo 4 gare. Di conseguenza, dunque, non ci sarà la sosta nel mese di ottobre.

A differenza di quelle previste per i mesi di novembre, marzo e giugno. Questa è la decisione che è stata presa almeno fino al Mondiale del 2030.