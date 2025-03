Platini e Sepp Blatter assolti in appello dall’accusa di frode

Dopo 9 anni di indagini e un’assoluzione in primo grado, Michel Platini e Sepp Blatter, ex presidente della FIFA, sono stati assolti dalla Corte d’appello dalle accuse che nel 2015 non avevano consentito all’ex calciatore della Juventus di candidarsi alla guida del calcio mondiale.

Il processo è avvenuto a Muttenz, città situata nella parte nord-ovest della Svizzera.

All’inizio del mese di marzo, la procura aveva chiesto una pena detentiva di 20 mesi per Platini e Blatter.

I due dirigenti sono stati accusati di truffa, falsificazione di documenti e gestione infedele per presunte irregolarità nelle assegnazioni dei Mondiali di calcio in Russia (2018) e Qatar (2024).