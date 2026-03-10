Le parole di Heimo Schirgi, direttore operativo dei Mondiali, sul possibile rinvio della manifestazione per la guerra

Il direttore operativo dei Mondiali, Heimo Schirgi, ha ribadito ad Associated Press che la competizione resta in calendario nonostante le tensioni internazionali, definendola un evento troppo rilevante per essere rinviato.

Allo stesso tempo, ha spiegato che l’organizzazione mantiene un contatto costante con la federazione iraniana per monitorare l’evolversi del conflitto che coinvolge Stati Uniti e Israele. “I Mondiali sono un torneo di dimensioni enormi”, ha sottolineato Schirgi, esprimendo l’auspicio che tutte le nazionali qualificate possano prendere parte regolarmente alla manifestazione.

Il dirigente ha poi invitato alla prudenza, evidenziando l’incertezza del momento: “Non abbiamo certezze assolute su ciò che accadrà. La situazione cambia rapidamente e va seguita passo dopo passo”. Schirgi ha aggiunto che il lavoro procede in sinergia con le federazioni e gli organismi internazionali coinvolti, con un monitoraggio quotidiano degli sviluppi.

“Valutiamo ogni scenario con i nostri partner e, quando sarà il momento, individueremo la soluzione più adeguata”, ha concluso.