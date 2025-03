Feyenoord, van Persie: “Allenare in Italia? Nel calcio tutto può succedere”

Le dichiarazioni di Robin van Persie alla vigilia di Inter-Feyenoord, ritorno degli ottavi di Champions League

A sei giorni di distanza, le due squadre tornano ad affrontarsi per scoprire chi otterrà l’accesso ai quarti di finale.

La vincente del doppio scontro incontrerà una tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen che si affrontano alla BayArena dopo il 3-0 maturato all’Allianz Arena.

Dopo lo 0-2 del De Kuip firmato Thuram e Lautaro Martinez, la sfida si sposta a San Siro dove gli olandesi saranno ospiti della prima della classe in Serie A.

Alla vigilia di Feyenoord-Inter, in programma martedì 11 marzo alle ore 21:00, l’allenatore degli ospiti, Robin van Persie, ha presentato il match alla stampa. Leggi qui la probabile formazione del Feyenoord.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianluca Di Marzio (@gianlucadimarzio)

Inter-Feyenoord, le parole di van Persie

L’olandese è così intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Qui a San Siro c’è la storia, è uno stadio fantastico. Non ho mai segnato qui. È davvero bellissimo ed emozionante essere qui”.

“Proveremo anche se sappiamo che è difficile. L’Inter è una macchina quasi perfetta e l’abbiamo scoperto la settimana scorsa a Rotterdam, dove ci hanno messo in grande difficoltà. Proveremo a fare di tutto per cercare di vincere, crediamo nei giocatori che abbiamo. Anche se abbiamo tante assenze“.

Dopodiché ha affermato: “Vicino alla Juve in passato? Ero aperto a venire in Italia e sono stato molto vicino, ma poi sono andato allo United. Allenare in Italia? Magari un giorno potrà succedere. Nel calcio può accadere di tutto“.

Le parole in conferenza stampa

Prima di intervenire ai microfoni di Sky Sport, Van Persie ha parlato della partita con l’Inter in conferenza stampa. “C’è sempre speranza, anche se la gente crede sia molto piccola. Paixao? È un peccato, ha avuto un problemino: può sempre succedere. Vorremmo sorprendere anche noi, il sentimento è un po’ che sia impossibile ma non credo sia vero: avremo le nostre occasioni e dovremo essere forti. Dobbiamo pensare a quello che possiamo influenzare noi, possiamo prepararci al meglio“.

L’allenatore dei biancorossi ha concluso parlando proprio dell’Inter, anche in relazione al match con il Monza. “Abbiamo studiato ogni punto dell’Inter, ma anche di noi stessi: siamo focalizzati sulle nostre occasioni. Come gioca l’Inter si sa, ma anche loro ogni tanto lasciano degli spazi e lì dobbiamo essere bravi noi. Anche contro di noi l’Inter ha avuto qualche occasione, noi una o due: contro queste squadre così forti è importante segnare“.