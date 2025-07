Niente Genoa per Tengstedt: affare quasi concluso con il Feyenoord

Niente Genoa per Casper Tengstedt: per lui c’è il Feyenoord

Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, il Genoa aveva individuato in Casper Tengstedt il possibile nome da portare in rosa per l’attacco.

I rossoblù avevano fatto anche delle offerte al Benfica – squadra che detiene il cartellino del giocatore – ma che non hanno evidentemente portato agli effetti sperati.

Il futuro del danese sembra essere infatti lontano dall’Italia. Su di lui è piombato il Feyenoord, e adesso l’affare sembrerebbe essere quasi concluso.

Alcuni dettagli della trattativa verranno discussi nelle prossime ore, ma il suo passaggio in Olanda è quasi certo. Nella passata stagione tra Serie A e Coppa Italia con la maglia del Verona, Tengstedt ha messo a segno 7 gol in 25 presenze.