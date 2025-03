Robin van Persie, nuovo allenatore del Feyenoord (Imago)

La lega olandese ha approvato la richiesta del Feyenoord di non giocare partite di campionato a cavallo delle due di Champions League

La Champions League, si sa, toglie tante energie dal punto di vista fisico ma anche psicologico.

È per questo dunque che una doppia sfida importante può anche influenzare le prestazioni in campionato di una squadra.

Per evitare questo, però, c’è chi cerca degli stratagemmi particolari, ed è quello che ha fatto il Feyenoord.

Il club olandese, a pochi giorni dalla doppia sfida contro l’Inter, ha chiesto alla propria lega che venisse posticipata la sfida contro il Groningen, a cavallo delle due partite contro i nerazzurri, e la richiesta è stata accolta.

Igor Paixao, Feyenoord (Imago)

Feyenoord, posticipata la sfida contro il Groningen

Dopo aver fatto fuori il Milan, il Feyenoord vuole ritentare l’impresa. L’obiettivo dei biancorossi è quello di eliminare l’Inter, e per farlo hanno scelto di chiedere un aiuto alla lega calcio olandese, proponendo di posticipare la sfida di campionato contro il Groningen. Richiesta accolta, motivo per cui dopo la sfida di andata Paixao e compagni potranno dedicarsi solamente a quella di ritorno di San Siro.

Una scelta dettata anche dal fatto che Van Persie sia il nuovo allenatore da meno di una settimana. In questo modo infatti gli olandesi avranno più tempo per allenarsi con il nuovo mister e per assimilare in tempi rapidi le sue richieste tattiche, senza alcuna distrazione.