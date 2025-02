Gimenez ritrova il Feyenoord: i retroscena del trasferimento al Milan

Santiago Gimenez, Milan (Imago)

L’attaccante messicano mercoledì sarà subito di fronte ai suoi ex compagni

9 giorni. In 9 giorni, poco più di una settimana, di cose ne possono cambiare a dismisura.

Lo sa bene per esempio Santiago Gimenez, che fino a pochissimi giorni fa era un attaccante del Feyenoord e mercoledì invece affronterà i suoi ex compagni con l’obiettivo di eliminarli dalla Champions League.

Proprio la Champions, nella quale lui ha contribuito più di tutti a raggiungere i playoff – come dimostrato dai 5 gol segnati nella League phase.

Il triangolo Feyenoord-Gimenez-Milan ha rappresentato una delle telenovele principali della sessione invernale di calciomercato, ma fortunatamente per i rossoneri si è conclusa con un esito positivo. Ma quali sono nel dettaglio tutte le tappe di questo “inseguimento”?

L’interesse estivo e il ritorno di fiamma di gennaio

Tutto è partito in estate: il giocatore messicano, infatti, in un’intervista a ESPN ha rivelato che il Milan lo ha contattato nell’ultimo giorno di mercato, ma non si è poi riusciti a far nulla. Ha aggiunto anche che per lui sarebbe stato un sogno vestire la stessa maglia di Kaka, Ronaldinho o Ronaldo, e che l’opzione era ancora aperta. Uno “spoiler” totale insomma, anche perché a gennaio è stato lui a spingere per far sì che questo sogno si potesse realizzare.

Proprio qualche settimana fa, infatti, il club rossonero è tornato a bussare alla porta del Feyenoord, trovando però un secco “No”. Serviva un intermediario per poter sbloccare la trattativa, e proprio Santi ne ha assunto le sembianze: l’attaccante ha spinto per far andare in porto l’operazione, e alla fine ci è riuscito.

Dall’infortunio all’ufficialità

Quando sembrava essersi aperto uno spiraglio, ecco però un uno-due pesante per il Milan: Gimenez prima segna una doppietta al Bayern Monaco esultando come a voler dire “Io resto qui“, e poi lascia il campo infortunato. Sembra la chiusura definitiva a un suo possibile arrivo, ma in realtà è solo l’inizio del percorso verso l’ufficialità.

Nei giorni successivi i due club si incontrano ancora tante volte, fino ad arrivare a un accordo a due giorni dalla chiusura della finestra di mercato. 32 milioni di euro più bonus, la fumata bianca arriva. Gimenez gioca le prime due partite e mette subito a referto un assist e un gol. Ora il ritorno al “de Kuip”, dove sicuramente verrà accolto con amore ed entusiasmo. Non c’è spazio però per i sentimenti: c’è un ottavo di finale da conquistare.

