Le formazioni ufficiali scelte da Van Persie e Simone Inzaghi per la sfida di Champions League tra Inter e Feyenoord

Dopo aver passato agilmente il super girone perdendo una sola partita e subendo un solo gol, continua il cammino in Champions League dell’Inter.

Emergenza insolita per i nerazzurri, che arrivano a questo scontro con addirittura 4 infortunati sulle fasce, anche a causa del forfait di Dimarco durante il match scudetto contro il Napoli.

Spazio dunque a Bastoni come quinto di sinistra, mentre in difesa subentra De Vrij al centro e Acerbi scala a braccetto. In attacco confermata la Thula, mentre in cabina di regia c’è Barella e non Calhanoglu.

Il Feyenoord, invece, si schiera con un 4-3-3 con Hancko, fortemente cercato dalla Juventus nella sessione invernale di calciomercato, che guiderà la difesa portando anche la fascia al braccio. Fischio d’inizio alle 18.45 al De Kuip di Rotterdam.

Feyenoord-Inter, le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Josep Martinez; Pavard, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Bastoni; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Mitchell, Beelen, Hancko, Bueno; Moder, Smal, Paixao; Moussa, Carranza, Osman. Allenatore: Robin Van Persie

Feyenoord-Inter, dove vedere in tv e streaming

La partita di andata degli ottavi di finale di Champions League tra Feyenoord e Inter, in programma mercoledì 5 marzo alle ore 18:45, sarà visibile in tv su Prime Video.

Sarà possibile seguire il match anche in streaming attraverso l’app di Prime Video su computer, tablet o telefono.